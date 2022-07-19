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Yasak olmasına rağmen Karaburun'da dev dalgara aldırış etmeden denize girdiler

#İstanbul#Arnavutköy#Karaburun

İstanbul Arnavutköy'de Karaburun Sahili'nde yasaklanmasına rağmen dev dalgalara meydan okuyarak denize girenler, tehlikeye davetiye çıkardı. Denizdeki gençlerin ölümle burun buruna geldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Rüzgarın saatte 50 kilometre hıza ulaştığı, gün boyu denize girişlerin yasaklandığı Karaburun Sahili'nde uyarılara aldırış etmeyenler, dev dalgalara rağmen denize girdi. Dev dalgaların arasında kaybolan gençler, kıyıya çıkmak için dakikalarca uğraştı. Sahilde görevli cankurtaranlar, dalgaların arasında zor durumda kalanları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

Yasak olmasına rağmen Karaburunda dev dalgara aldırış etmeden denize girdiler

Dalgaların arasından çok sayıda kişiyi çıkararak boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar, olası bir facianın da önüne geçti. Sudan etkilenen 2 kişi, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, tüm yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Yasak olmasına rağmen Karaburunda dev dalgara aldırış etmeden denize girdiler

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#İstanbul#Arnavutköy#Karaburun

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