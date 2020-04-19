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Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi

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Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi
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Antalya'da Corona Virüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Antalyaspor Kavşağı'nda bulunan bir kaplumbağa ise yolun kenarında uzun süre dolaştıktan sonra bir belediye işçisi tarafından parka bırakıldı.

 

Corona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentte belli noktalarda sokağa çıkan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü'nde çalışan işçiler ise caddede temizlik işlemleri yaptı. Antalya'da caddeler, sokaklar ve parklar ise boş kaldı. Doğanın sahipleri hayvanlar ise boş sokakların keyfini çıkardı.

Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi
ANA CADDEDE BİR KAPLUMBAĞA

Antalyaspor Kavşağı'nda bir kaplumbağanın yolun karşısına geçme çabası ilgiyle izlendi. Ana cadde üzerinde dolaşan kaplumbağa, bir belediye işçisi tarafından yolun karşısındaki parka bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Mehmet Koncalar (28), kaplumbağayı yolun karşısına geçirerek yeşillik alana götürdü. Kocalar, sıcak havanın etkisiyle bunalan kaplumbağaya su vererek serinletmeye de çalıştı.

Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi

 

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