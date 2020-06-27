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İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 19:49,Son Güncelleme:

Yasak kalktı, Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

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Yasak kalktı, Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne geldi. Sahile gelen vatandaşların bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

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  • Yasak kalktı, Caddebostan Sahiline akın ettiler
  • Yasak kalktı, Caddebostan Sahiline akın ettiler
  • Yasak kalktı, Caddebostan Sahiline akın ettiler
  • Yasak kalktı, Caddebostan Sahiline akın ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti.

Sabah saatlerinden itibaren boş kalan Kadıköy Caddebostan Sahili akşam saatlerinde kalabalıklaşmaya başladı. Sahile gelen vatandaşların bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girdi. Sahilde yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

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