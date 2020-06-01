Yasak kalkar kalkmaz sahile akın ettiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yeniden açıldı. Yasağın bitmesiyle yüzlerce vatandaş Antalyadaki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar yasağın kalkmasını fırsat bilerek, serin havaya aldırmadan denize girdi. Sahil bandına gelen kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise spor sahalarında spor yaptı. Sahile arama dedektörleriyle gelen iki kişi ise kumlar içerisinde altın aradı.

Yasağın bitmesiyle denize giren Mehmet Ali Özdemir, "Aslında yasak bittiği an girecektim ama 15 dakika geciktim. Deniz suyu sıcak ve çok güzel. Normalde her gün denize girerdim ancak bu 2.5 ay giremedim. Bu sürede eşimle birlikte yürüyüş yaptım. Denize girmek çok iyi geldi, iyot eksikliği vardı. Mikrobu da kovaladık bu arada diye konuştu.

UYUMADIM SAHİLE GELDİM

Yasağın kalkacağı saate kadar uyumayarak sahile geldiğini söyleyen Yılmaz Haber, "Normalde bu gece denize yüzmeye gelecektim ancak hava soğuk olduğu için vazgeçtim. Yine de bu saate kadar uyumadım, koştum sahile geldim. Sahil çok güzel ama günlerdir gördüğümüz sosyal mesafe ayarlamalarını göremedim. Zaten denizde insanlar yan yana yüzmeyi pek tercih etmiyor. Çok önemli olmaz ama yine de bir sosyal mesafe sınırları belli olsa iyi olurdu dedi.