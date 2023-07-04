Yasak dinlemiyorlar

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Tunceli’de bulunan Munzur Çayı’nın kenarında Valilik tarafından alınan ateşli, ateşsiz piknik ve kamp yasağına rağmen uzun araç kuyrukları oluştu, gelenler çadırlarda kalmaya, ateş yakarak piknik yapmaya devam ediyor. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre milli parka bayram tatilinde yaklaşık 10 bin araç giriş yaptı.

1971 yılında milli park ilan edilen, 42 bin 674 hektarlık alanda zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanıyla Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı kent sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi'yle korunan ve ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, karaağaç, çalı gibi bitki türleriyle kaplı olan, vaşak, yabankeçisi, tilki, kurt, sansar, susamuru, porsuk, sincap, tavşan, yabandomuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağkeçisi ile ayı gibi daha birçok canlı türüne de ev sahipliği yapan milli parkta valiliğin koyduğu yasaklara uyulmuyor.

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‘YABAN HAYAT ETKİLENİYOR’

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat Barış Yıldırım, denetlemelerin sıklaştırılmasını talep ederek, “Yasağa rağmen özellikle Munzur Vadisi’nde ve Pülümür Vadisi’nde birçok noktada piknik yapılıyor. Kamp alanı olarak kullanılan sahalar var. Özellikle Munzur Vadisi havzası ekolojik olarak ciddi bir öneme sahip. İnsan baskısı buradaki yaban hayatı ekolojisini etkiliyor. Yaban hayatı canlıları Munzur Nehri’ne su içmeye inemiyor” dedi.

‘DENETLEMELER SIKLAŞMALI’

Araç trafiğinin, yüksek miktarda milli park sınırlarının içerisinde devam ettiğini ve araç çarpmasıyla birçok korunan canlı türünün yok olduğunu belirten Yıldırım, “Burada saptanmış 2 bin üzerinde endemik bitki türü var. İlgililerin derhal insan baskısına müdahale ederek alınan yasak kararların denetlenmesini sıklaştırması gerekiyor. Piknikçilerin yoğunluğu ve insan baskısından dolayı milli parkın içinde bulunan endemik türler ve yaban hayatı yok olacak. Her türlü önlemin alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



