MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasak dinlemediler... Düğün konvoyu yapıp, trafiği birbirine kattılar
GeriGündem Yasak dinlemediler... Düğün konvoyu yapıp, trafiği birbirine kattılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 08:29 | Son Güncelleme:

Yasak dinlemediler... Düğün konvoyu yapıp, trafiği birbirine kattılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasak dinlemediler... Düğün konvoyu yapıp, trafiği birbirine kattılar
Abone Olgoogle-news

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düğün konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi.

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, kına gecesi, sünnet düğünü, nişan töreni ve konvoylar gibi birçok etkinlik de yasaklandı. Ancak kent merkezinde konvoy oluşturan bir grup trafiği birbirine kattı.

Gevran Caddesi'nde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Elazığ Caddesi'ndeki tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı. Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu. İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi.

Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Ofis semtinden Elazığ Caddesi üzerinden Diclekent'e kadar ilerleyip gözden kayboldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle