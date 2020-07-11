Yasak çağrısı

Sakarya’da havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşanan can kayıplarının ardından kamuoyunda, havai fişek kullanımının yasaklanması çağrısına uzmanlar da destek verdi. İşte uzmanların çağrısı:

3 DAKİKALIK ZEVK İÇİN...

Çevre Profesörü Mustafa Öztürk: “Havai fişek kullanmak tehlikeli, zararlı, riskli ve israftır. Havai fişek patlatarak sadece 3 dakikalık gösterişle oluşacak zevk yüzünden doğal yaşama, hayvanların, ölmesine, doğanın kirletilmesine müsaade edilmemeli.

TÜM CANLILARA ZARAR

Kuş bilimci (ornitolog) Dr. Arzu Gürsoy Ergen: “Havai fişekler içerdikleri kimyasal maddelerin patlaması sonrasında insan, hayvan ve bitkilerle birlikte tüm canlı yaşamını tehdit ediyor. Göç dönemlerinde gece patlatılan havai fişekler küçük kuşlara zarar veriyor.”

BELEDİYELER KULLANMAYACAK

Kamuoyunda oluşan hassasiyetin ardından çok sayıda belediye de havai fişek kullanmama kararını sosyal medyadan duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek. Artık İstanbul’da kullanmayacağız” diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de “Havai fişek ile piroteknik maddelerin kullanımını yasakladık” duyurusu yaptı. Edirne, İzmir, Kars, Artvin, Kastamonu Cide, Muğla Datça, Marmaris, Eskişehir Odunpazarı, Balıkesir Ayvalık, İstanbul Üsküdar gibi çok sayıda CHP ve AK Partili belediye de havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.