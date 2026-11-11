Yasak bölgeden toplamışlardı: Sahilde bulunan 3,5 ton kum şırlanı yeniden denize döküldü

Bursa’da kaçak su ürünleri avcılarına yönelik ortak denetim gerçekleştirildi. Kıyıda sahipsiz halde ele geçirilen 3,5 tonluk canlı kum şırlanı, ekiplerin hummalı çalışmasıyla doğal yaşam alanına geri kazandırıldı.
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Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, avlanması yasak olan bölgede çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton sahipsiz kum şırlanı ele geçirildi.
Canlı olduğu tespit edilen kum şırlanları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.