×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yasak bölgeden toplamışlardı: Sahilde bulunan 3,5 ton kum şırlanı yeniden denize döküldü

Güncelleme Tarihi:

#Kum Şirlanı#Yasak Avcılık#Karacabey
Yasak bölgeden toplamışlardı: Sahilde bulunan 3,5 ton kum şırlanı yeniden denize döküldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 08:57

Bursa’da kaçak su ürünleri avcılarına yönelik ortak denetim gerçekleştirildi. Kıyıda sahipsiz halde ele geçirilen 3,5 tonluk canlı kum şırlanı, ekiplerin hummalı çalışmasıyla doğal yaşam alanına geri kazandırıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

Yasak bölgeden toplamışlardı: Sahilde bulunan 3,5 ton kum şırlanı yeniden denize döküldü

Denetimlerde, avlanması yasak olan bölgede çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton sahipsiz kum şırlanı ele geçirildi.

Yasak bölgeden toplamışlardı: Sahilde bulunan 3,5 ton kum şırlanı yeniden denize döküldü

Canlı olduğu tespit edilen kum şırlanları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.

Gözden Kaçmasınİstanbul’da ilginç olay Kilitli büroda mahsur kalan şahıs camdan yardım istedi: Beni burada unuttularİstanbul’da ilginç olay! Kilitli büroda mahsur kalan şahıs camdan yardım istedi: Beni burada unuttularHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kum Şirlanı#Yasak Avcılık#Karacabey

BAKMADAN GEÇME!