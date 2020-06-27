MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasak bitti, yoğunluk bir saatte yüzde 6'dan yüzde 47'ye çıktı
GeriGündem Yasak bitti, yoğunluk bir saatte yüzde 6'dan yüzde 47'ye çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burçak BOZKUŞ - Serdar ALTINTEPE Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Yasak bitti, yoğunluk bir saatte yüzde 6'dan yüzde 47'ye çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafik bir anda yüzde 6'dan yüzde 47'ye çıktı.

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle bugün 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında saat 15.00'ta kentte yoğunluk yüzde 6 seviyesindeydi. Kısıtlamanın kalkmasıyla trafik bir anda artmaya başladı. Haritada 'yeşil' olan yollar kısa sürede 'kırmızı'ya dönmeye başladı. Saat 15.15'te yoğunluk yüzde 17, saat 15.30'da yüzde 31, saat 15.40'ta ise yüzde 40 oldu.

Tam bir saat sonra ise kentte yollar kırmızıya döndü trafik yoğunluğu ise yüzde 47'ye çıktı. Trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor.

İstanbul'da kısa sürede oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Yasak bitti, yoğunluk bir saatte yüzde 6dan yüzde 47ye çıktı

Yasak bitti, yoğunluk bir saatte yüzde 6dan yüzde 47ye çıktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle