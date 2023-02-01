Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yasak bitti, karides dolu teknelerle limana döndüler

Güncelleme Tarihi:

#Karides#Deniz#Balık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 15:14

Marmara Denizi'nde karides yasağının sona ermesiyle Tekirdağlı balıkçılar, karides dolu teknelerle limana döndü.

Haberin Devamı

Marmara Denizi'nde 1-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığının yasak olması sebebiyle bir aydır karidese ağ atmayı bekleyen Tekirdağlı balıkçılar, dün gece itibarıyla yasaktan sonra ilk ağlarını attı. Ağları atan balıkçılar, tekneleri karidesle dolu şekilde limana dönüş yaptı. Bugünden kalan zamanı karides temizlemekle geçiren balıkçıların temizledikleri karideslerin yaklaşık 80 liradan tezgahlara gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Yaklaşık bir ay süren yasağın ardından balıkçılar karides avcılığına başladı. Bugün bereketli bir gün oldu. Bundan sonraki süreçte 3 ay karides avcılığına devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza taze ve uygun balık yedirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Yasak bitti, karides dolu teknelerle limana döndüler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karides#Deniz#Balık

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter