Yasak biter bitmez metrelerce kuyruk

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Corona Virüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgede ki trafiği de olumsuz etkiledi.

"BAYAĞI KUYRUK VAR"

Halil Erol, "Bayağı kuyruk var. Antalya'dan geliyorum. Akşam saat 21.00'dan beri bekliyorum" diye konuşurken, Bayrampaşa'dan gelen Mustafa Hüseyin, "5 saatten beri hale girmek için bekliyoruz" dedi.

Bir başka sürücü Emrah Duran, "3, 3,5 saat oldu. Buradan halin girişine normalde 5 dakika sürmez. Ben yaklaşık 10 senedir hale gelip gidiyorum. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Bayramlarda olsun, arifelerde olsun hiçbir zaman böyle bir şeye denk gelmedik" şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir sürücü Çatalca'dan geldiğini belirterek, "Çatalca'dan geliyoruz. 00.30'dan beri buradayız. Saat 03.10. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuşurken diğer sürücü ise, "2- 2,5 saatten beri trafikte bekliyoruz. Trafik olmazsa 5

Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

SABAH SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

Gece saatlerinde oluşan yoğunluk sabah da devam etti. Halde yaşanan yoğunluk nedeniyle TEM bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Gece saatlerinden beri beklediğini söyleyen Bülent Aybi, "Gece 24.00'dan beri haldeyiz. Burası ana baba günü. Corona Virüs salgını var. Burada sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Herhangi bir önlem alınmadı. Gece saatlerinde buradaki insanlar birbirlerine temas ederek bekliyorlardı. Eldiven ve maske genel olarak kullanmıyorlar. Bizim için çok tehlikeli. Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Devlet bizim için çalışıyorsa biz de kurallara uymamız lazım" dedi.