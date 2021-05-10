'Yasak aşkımı öğrendi' cinayeti

İstanbul’da yaşayan Ferit Bigeç, oğlu 2 çocuk babası Yılmaz Bigeç’ten (35) haber alamayınca Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyüne geldi. 13 Nisan’da jandarmaya oğlunun kayıp olduğuna ilişkin ihbarda bulunan Ferit Bigeç, 5 Mayıs sabahı, bahçede soğan ekerken, foseptikten gelen kötü kokuyu fark etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları aramada foseptikte parçalanmış erkek cesedi buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçalarının, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiyle Ferit Bigeç’in oğlu Yılmaz Bigeç’e ait olduğu tespit edildi.



KAN DONDURAN İFADE



Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla eşi Reyhan Bigeç (31) gözaltına alındı. Bigeç, jandarmada verdiği ifadesinde, köyde bir kişiyle yaşadığı aşkı eşi Yılmaz Bigeç öğrendikten sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışmanın büyümesiyle eşinin arkasını döndüğü sırada kafasına vurduğu taş ile öldürdüğünü itiraf eden Reyhan Bigeç’in “Gündüz vakti saat 14.00 sıralarında kocam bana hakaretlerde bulundu. Ben de sinir krizi geçirerek bana arkasını dönükken sonra kafasına taşla vurdum yere düştü. Çocuklarımdan biri evde değildi, diğeri de yatıyordu. Cesedi odada eklem yerlerinden parçalara ayırıp camdan çıkararak evimin önündeki çukura attım” dediği öğrenildi. Reyhan Bigeç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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