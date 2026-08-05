Yasak aşk iddiasıyla dehşet! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek özür dilettiler: 6 kişi gözaltına alındı

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Kapaklı'da Ö.A.'nın yakın bir arkadaşının eşi ile ilişki yaşadığını öne süren grup, onu, zorla kadın kıyafeti giydirerek ormana götürüldü. Grup burada Ö.A.’ya, özür dileterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ö.A.'nın görüntülerinin sanal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Olaya karıştıkları belirlenen; Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.