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Yasak aşk iddiasıyla dehşet! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek özür dilettiler: 6 kişi gözaltına alındı

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#Darp#Orman#Kapaklı
Yasak aşk iddiasıyla dehşet Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek özür dilettiler: 6 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 17:13

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettikleri Ö.A.’yı, kadın kıyafeti giydirip ormana götürerek özür diletip, o anları cep telefonuyla kayda aldığı öne sürülen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kapaklı'da Ö.A.'nın yakın bir arkadaşının eşi ile ilişki yaşadığını öne süren grup, onu, zorla kadın kıyafeti giydirerek ormana götürüldü. Grup burada Ö.A.’ya, özür dileterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ö.A.'nın görüntülerinin sanal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yasak aşk iddiasıyla dehşet Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek özür dilettiler: 6 kişi gözaltına alındı

Olaya karıştıkları belirlenen; Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Yasak aşk iddiasıyla dehşet Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek özür dilettiler: 6 kişi gözaltına alındı

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#Darp#Orman#Kapaklı

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