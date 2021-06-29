Yasak aşk cinayeti

Konya’da geçen cumartesi günü 17.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’ndeki boş arazide kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu Abdullah Mansur El Kaddas (24) olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, El Kaddas’ın, yine Suriyeli olan arkadaşı Kusay El Yasin (28) tarafından 3-4 saat önce öldürüldüğünü saptadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, besi çiftliğinde çalışan El Yasin’in, eşi Eyfa El Yasin ve yengesini de yanına alıp ülkesine kaçacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Hatay’ın Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Yapılan çalışmayla El Yasin ile eşi ve yengesi, sınıra 50 kilometre mesafede yakalandı. Konya’ya getirilen ve Emniyet’teki ifadesinde cinayeti itiraf eden El Yasin, arkadaşı Abdullah Mansur El Kaddas’ın birlikte çalıştıkları çiftlikten bir süre önce ayrıldığını, sürekli evine gelip gittiği için de eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini söyledi. Olay günü El Kaddas’ın cep telefonunda eşine ait fotoğraf ve mesajları gördüğünü, ikisini yüzleştirdiğinde aldatıldığını öğrendiğini, evden kaçmaya çalışan El Kaddas’ı, peşinden koşup boş arazide yakalayarak bıçakladığını anlattı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen El Yasin, kendisini görüntüleyen gazetecilere Arapça olarak “İçim rahatladı” dedi. El Yasin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİNİ DE ÖLDÜRECEKTİ

Öte yandan öldürülen El Kaddas’ın ailesinin, El Yasin’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Kusay El Yasin’in kendisini aldattığını öğrendiği eşi Eyfa El Yasin’i de Suriye’deki töreye göre, öldürmek için kendi topraklarına götürdüğü belirtildi.

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