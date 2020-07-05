MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasak ama... Görüntüler dün akşam çekildi
GeriGündem Yasak ama... Görüntüler dün akşam çekildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Yasak ama... Görüntüler dün akşam çekildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasak ama... Görüntüler dün akşam çekildi
Abone Olgoogle-news

Diyarbakır'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı. Dün akşam görüntülenen düğünde kol kola halay çekenlerin salgın tedbirlerini hiçe saydığı gözlendi.

Son günlerde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da tedbirlerin uyulmadığı bir düğünde onlarca kişinin kol kola çektiği halayla görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı tutulan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla kapılarını açtı. Bakanlığın düğün salonlarında takı töreni, maskesiz salona girmek, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmaması yönündeki yayınladığı genelgeye rağmen Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Uzmanların yaptığı açıklamada son günlerde koronavirüs vakalarının yüzde 15 arttığı kentte, düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı. Dün akşam bir düğünde çekilen görüntülerde, yöreye ait oyun havalarının çalınmasıyla, sosyal mesafe unutularak maskesiz onlarca kişi kol kola halay çekti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle