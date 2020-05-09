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Haber Giriş: 09.05.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Yasağın ilk gününde yollar boş kaldı

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Yasağın ilk gününde yollar boş kaldı
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul'da yasak nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.00'da yoğunluk yüzde 4'lere kadar düştü.

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