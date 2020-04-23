Yasağın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Corona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı.



Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. Ekipler araçları durdurarak izin belge ve evrakları inceledi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim drone ile havadan görüntülendi.