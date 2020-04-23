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Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Yasağın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

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Corona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.

Corona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. Ekipler araçları durdurarak izin belge ve evrakları inceledi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim drone ile havadan görüntülendi.

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