Yasağın ikinci gününde sahiller boş kaldı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahiller boş kaldı. Önlemler kapsamında yaklaşık iki aydır vatandaşın kullanımına kapalı olan sahiller, yarından itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tekrar vatandaşların kullanımına açılacak.





