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DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Yasağın ikinci gününde sahiller boş kaldı

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Yasağın ikinci gününde sahiller boş kaldı
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Koronavirüs nedeniyle bir süredir vatandaşın kullanımına kapatılan sahiller, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kaldı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahiller boş kaldı. Önlemler kapsamında yaklaşık iki aydır vatandaşın kullanımına kapalı olan sahiller, yarından itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tekrar vatandaşların kullanımına açılacak.

Yasağın ikinci gününde sahiller boş kaldı


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