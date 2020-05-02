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DHA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Yasağın ikinci gününde Kadıköy'de sakinlik

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Yasağın ikinci gününde Kadıköy'de sakinlik
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar büyük oranda yasağa uydu, Kadıköy Meydanı ve sokakları boş kaldı.

 

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta üç gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Kadıköy en sakin günlerini yaşıyor. Yasağın ikinci gününde vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Meydanı, sahil şeridi, sokakları ve otobüs durakları sessizliğe büründü.

Yasağın ikinci gününde Kadıköyde sakinlik

Ayrıca polis ekiplerinin dışarıya çıkan vatandaşlardan kurum ve kimlik kartı sormak için uygulama noktaları oluşturduğu görüldü.

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