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Müge YARIMBATMAN - Kubilay ÖZEV /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Yasağın ikinci gününde Kadıköy sokakları boş kaldı

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Yasağın ikinci gününde Kadıköy sokakları boş kaldı
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Corona Virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar büyük oranda yasağa uydu, Kadıköy Meydanı ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Kadıköy en sakin günlerinden birini yaşıyor. Vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Meydanı, sahil şeridi ve sokakları sessizliğe büründü. Ayrıca birçok yerde önlem alan polis ekiplerinin uygulama noktaları oluşturarak vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istediği görüldü.

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