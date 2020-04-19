Yasağın ikinci gününde Kadıköy sokakları boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Kadıköy en sakin günlerinden birini yaşıyor. Vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Meydanı, sahil şeridi ve sokakları sessizliğe büründü. Ayrıca birçok yerde önlem alan polis ekiplerinin uygulama noktaları oluşturarak vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istediği görüldü.