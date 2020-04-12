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Müge YARIMBATMAN - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Yasağın ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı

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Yasağın ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı.

Corona Virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İstanbul’da yasağın ikinci gününde normal zamanda hafta sonu kalabalık olan Bağdat Caddesi ve ona bağlanan sokakları boş kaldı.

Bağdat Caddesi'nde birkaç vatandaş ve araç görülürken, bazı yerlerde de polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaptı. Caddede köpeğiyle apartman önünde görülen bir kadın, “Ben kapımdayım şu anda, tuvaletini yaptırıyorum” dedi.

Yasağın ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı

 

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