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Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk

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Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk
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Corona Virüsle mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Corona Virüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular evlerinden çıkarak yollara düştü.

Yasağın ardından İstanbulda toplu ulaşımda yoğunluk

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

Yasağın ardından İstanbulda toplu ulaşımda yoğunluk

Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

Yasağın ardından İstanbulda toplu ulaşımda yoğunluk

Sögütlüçeşme metrobüs durağı ile Kadıköy otobüs duraklarında bekleyenlerin sayısının artması dikkat çekti.

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