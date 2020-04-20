Yasağın ardından ilk gün sokağa çıkanlara 'sosyal mesafe' uyarısı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün dışarı çıkanlara, koronavirüs salgını tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Uğur Mumcu Meydanı önünde uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurarak, maskesi olmayan sürücü ve yolculara maske dağıttı. Ayrıca ekip araçlarından 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafe kurallarına uyalım' anonsları yapıldı. Ekipler, daha sonra çevrede peyzaj çalışması yapan belediye personeline de maske dağıttı. Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş ve altındaki atık toplayan çocuklar da ekipler tarafından evlerine götürüldü. Uygulama ve denetimlerin devam edeceği öğrenildi.