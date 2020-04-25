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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

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Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı
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KOCAELİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde, Kocaeli'nin sokak ve caddeleri boş kaldı. Fırın çalışanları, mahallelerde dolaşarak ekmek satışı yaptı. Belediye ekipleri de kent genelinde temizlik çalışmalarına devam etti.

Polis ekipleri ise tüm ilçelerin girişlerinde uygulama noktası kurdu. Sokağa çıkanların tek tek ateşi ölçülürken, izin belgesi olmayanlara idari ceza uygulandı.

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