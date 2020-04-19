Yasağı ihlal edip kaçak kazı yapan baba ve oğluna suçüstü

Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi Göl mevkisinde dün kamp yapıldığına dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, göl kenarına gittiklerinde Yusuf S. ve oğlu Hasan S.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Kaçak kazı alanında yapılan incelemede aynı bölgede birçok yerde 70 santim derinliğinde toprağın kazıldığı tespit edildi. Baba ile oğlunun kaçak kazı yaptıkları alanda pilli metal dedektör, dürbün, kürek, 2 kazma ve testere ele geçirildi.

Yusuf S. ve oğlu Hasan S., nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınırken, olayda kullanılan malzemelere de el koyuldu. Ayrıca baba ile oğluna 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesildi.