Yasağı delip büyük bir şok yaşadılar... Hepsine ceza kesildi

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu ihbarını aldı. Eğlence merkezine operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan 46 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı. Eğlence merkezi ise mühürlendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUMAR OPERASYONU

Küçükçekmece'de, kumar oynatılıp, açık alkol satışı yaptığı tespit edilen ruhsatsız işyerine polis baskın düzenledi. İçerde bulunan 11 kişiye toplam 25 bin 750 lira para cezası kesilirken, işyeri mühürlendi.

Polis ekiplerinin baskın anı da kameraya yansıdı. Polis ekipleri Küçükçekmece Kartepe Mahallesi'nde bulunan bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan baskında, işyerinde açık alkol satışı yapıldığı ve 4 kişinin kumar oynadığı ortaya çıktı. İşyerinde müşteri olarak bulunan 11 kişiye "Açıkta Alkol Alma", "Kumar Oynama" ve "1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet" suçlarından toplam 25 bin 750 lira para cezası kesildi. İşyeri sorumlusu E.T.'ye ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan yasal işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

MANDIRADAKİ EVDE OKEY OYNARKEN YAKALANAN 9 KİŞİYE, 63 BİN LİRA CEZA

Aksaray'da mandıradaki evde okey oynarken polis tarafından yakalanan 9 kişiye maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 63 bin lira idari para cezası uyguladı. Üzerinden 2 gram esrar çıkan kişi gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesinde bir mandıradaki evde okey oynandığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine belirtilen adrese baskın yapan jandarma, A.K., Y.K., A.Ç., S.D., Y.T, T.S., Z.T., A.U. ve M.Ö.'yü okey oynarken suçüstü yakaladı. 9 kişiye maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 63 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca üzerinden 2 gram esrar çıkan A.Ç. gözaltına alındı.