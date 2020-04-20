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Tuba AYHAN/BODRUM,(Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar

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Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize açılan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kumbahçe sahili açıklarında 2 kişi, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymayarak lastik botla denize açıldı. Durumu fark eden mahalle bekçisi Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik ekibi bölgeye giderek lastik botla denize açılan 2 kişiyi yakaladı. Ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutup, kaymakamlığa gönderdi. Balık tutmaya çıktıkları öğrenilen 2 kişi, sahil güvenlik botu eşliğinde karaya döndü.

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