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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Yasağa uymayıp ceza yazan polislere saldıran 2 kişi gözaltında

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Yasağa uymayıp ceza yazan polislere saldıran 2 kişi gözaltında
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Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ceza yazan polislere saldırdı. Gözaltına alınan 2 kişiye 3 bin 150'şer liralık ceza kesilirken, 'polise mukavemet' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde polis ekipleri, yasağı ihlal eden 2 kişiye ceza uyguladı.

Kendilerine ceza yazılmasına karşı çıkan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, polislere saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesilirken, 'polise mukavemet' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.

Yasağa uymayıp ceza yazan polislere saldıran 2 kişi gözaltında

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