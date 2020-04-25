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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Yasağa uymayan kağıt toplayıcısına 4 bin 500 lira ceza

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Yasağa uymayan kağıt toplayıcısına 4 bin 500 lira ceza
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ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletiyle çöplerden kağıt toplayan Hasan K.'ya, 4 bin 500 lira para cezası kesildi.

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, motosikletinin arkasına taktığı römork ile çöplerden kağıt toplayan Hasan K.'yi gördü. Durdurulan Hasan K.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, kask takmayıp, gerekli evraklarını yanında taşımadığı için de bin 350 lira olmak üzere toplam 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Motosiklet ve römork ise otoparka çekildi.

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