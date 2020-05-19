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DHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 00:24,Son Güncelleme:

Yasağa uymayan gencin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

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Yasağa uymayan gencin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi
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Bursa’da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu E.H.'nin (19) üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.H.'ye, sokağa çıkma kısıtlaması ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 6 bin 300 TL ceza kesildi.

İnegöl ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında denetimlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Şipali Mahallesi'nde şüphe üzerine bir genci durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü ve üst araması sonucu E.H’nin üzerinde 13 uyuşturucu hap ve yaklaşık 23 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sokağa çıkma yasağına uymama ve 20 yaş altı kısıtlamasına uymama nedeniyle 6 bin 300 TL ceza kesilen E.H. uyuşturucu madde taşıma suçundan gözaltına alındı.

Jandarma karakoluna götürülen E.H’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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