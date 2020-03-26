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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Yasağa uymadı, mahsur kaldı

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Yasağa uymadı, mahsur kaldı
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SİVAS'ta, su almak için evinden çıkan ve yolunu kaybederek, Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlığında mahsur kalan Halil Beşiktepe (93), polis ekipleri tarafından kurtarılarak, evine götürüldü.

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  • Sivasta şaşırtan görüntü... Mahsur kaldı
  • Sivasta şaşırtan görüntü... Mahsur kaldı
  • Sivasta şaşırtan görüntü... Mahsur kaldı
  • Sivasta şaşırtan görüntü... Mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 09.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait fidanlıkta meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden su almak için ayrılan Halil Beşiktepe, yolunu kaybederek, Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlığına girdi.

Etrafı tel örgülerle çevrili bahçeden çıkamayan Beşiktepe, çevredekilerden yardım istedi. 

Durumu görenlerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Beşiktepe'yi fidanlıkta polis aracına bindirerek, evine götürdü. 

Ailesine teslim edilen Beşiktepe, polislere teşekkür etti.

Yasağa uymadı, mahsur kaldı

Yasağa uymayıp dışarı çıktı, fidanlık bahçesinde mahsur kaldı
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