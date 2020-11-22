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İsmail Hakkı SEYMEN- Derya EVREN -DHA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 21:25 | Son Güncelleme:

Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti

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Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
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Bursa'da, sokağa çıkma yasağını ihlal edip, polisleri ve kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit eden Şevki B. (47) gözaltına alındı. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Şevki B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa’da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu.

Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti

Kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesinde yürüyen Şevki B.yi durdurdu. Polis ekipleri, Şevki B.ye sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, kimliğini istedi. Ancak Şevki B., kimliğini vermemek için direndi. Bunun üzerine caddeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Güçlükle sakinleştirilen Şevki B.ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 186 TL para cezası uygulandı.

Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti

O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMAZSIN

Şevki B., polis ekiplerinin ceza işlemi uyguladığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri, "O görüntüleri yayınlayamazsın. Görüntüleri sileceksin. Senin adın ne?" diyerek, tehdit etti. Bunun üzerine sesini yükseltmeye ve polis ekiplerine hakaret etmeye devam eden Şevki B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti

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