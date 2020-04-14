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ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Yasağa rağmen Bebek sahilinde görüntülendiler

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Corona Virüs tedbirleri kapsamında sahillerde oturmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen Bebek sahilinde bazı kişiler yürüyüş yaptılar.

Corona Virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyenler bu sabah Bebek sahilinde yürüyüş yapıp banklarda oturdular. Bir kişi ise Bebek sahilinde yürüyüş yaparken boş olan sahil şeridini videoya aldı.

Yasağa rağmen Bebek sahilinde görüntülendiler
Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.

Yasağa rağmen Bebek sahilinde görüntülendiler

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