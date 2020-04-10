Yasağa rağmen Bebek sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptılar

EMİRGAN VE TARABYA SAHİLLERİ BOŞ KALDI

Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.