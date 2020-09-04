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DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Yasağa rağmen akılalmaz görüntüler! Ateş açıp, meşale yakıp, halay çektiler

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Yasağa rağmen akılalmaz görüntüler! Ateş açıp, meşale yakıp, halay çektiler
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Sancaktepe'de yapılan tüm uyarılara rağmen, toplanan bir grup sokakta son ses müzikle halay çekti. Sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı o anlarda meşaleler yakıldı, havaya ateş dahi açıldı. Toplanan grubu polis dağıttı.

Görüntüler Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında kaydedildi.

Düğün eğlencesi için sokakta toplanan bir grup son ses çalan müzikle halay çekti.

Yasağa rağmen akılalmaz görüntüler Ateş açıp, meşale yakıp, halay çektiler

Koronavirüs salgını için yapılan tüm çağrılara rağmen gruptakiler ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi gruptakilerden biri havaya ateş açtı.

Yasağa rağmen akılalmaz görüntüler Ateş açıp, meşale yakıp, halay çektiler

Meşalelerin de yakıldığı sokaktaki halay polislerin gelmesiyle son buldu.

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