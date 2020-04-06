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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Yasağa rağmen açılan kahvedeki 10 kişiye 7 bin 70 TL ceza

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Yasağa rağmen açılan kahvedeki 10 kişiye 7 bin 70 TL ceza
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ADIYAMAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Kahvehanede yakalanan 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL ceza kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin ruhsatsız açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, içeride 10 kişiyi yakaladı. 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL idari para cezası kesilirken, kahvehane mühürlendi.

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