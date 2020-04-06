Yasağa rağmen açılan kahvedeki 10 kişiye 7 bin 70 TL ceza

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin ruhsatsız açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, içeride 10 kişiyi yakaladı. 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL idari para cezası kesilirken, kahvehane mühürlendi.