Yasağa inat trafik

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekiplerine bilgi verilerek D-100 karayolunda hattın geçtiği bölgede trafik akışının kesilmesi istendi. Görevliler trafik akışını iki yönlü, yan yolları ile birlikte keserken birkaç dakika içerisinde onlarca araç birikti. Metrobüs seferleri de bu kesintiler sırasında durduruldu.

Kesintilerin aralıklarla yapılmasına rağmen sürücüler zaman zaman korna çalarak tepki gösterdi.

Çalışmalar nedeniyle D-100 karayolunun Avcılar ve Küçükçekmece kesimlerinde yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyrukları dron ile havadan görüntülendi. Trafiğin bugün de zaman zaman kesileceği öğrenildi.