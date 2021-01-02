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İHA-DHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Yasağa aldırmadılar! Kısıtlamaya rağmen akın ettiler...

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Yasağa aldırmadılar! Kısıtlamaya rağmen akın ettiler...
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Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen güneşi gören vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, kimi vatandaşlar da denize karşı güneşlendi. İnsanların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi. Öte yandan, Konya'da da kısıtlamasına rağmen vatandaşlar parklara akın etti. Caddelerde de araç yoğunluğu yaşandı.

Ülke genelinde 31 Aralık 2020 akşamı sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda vatandaş Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı.

Yasağa aldırmadılar Kısıtlamaya rağmen akın ettiler...

Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla denize girerken, bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, vatandaşların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Yasağa aldırmadılar Kısıtlamaya rağmen akın ettiler...

KONYA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Konya'da yeni yılın ikinci gününde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar parklara akın etti. Caddelerde de araç yoğunluğu yaşandı.

Yasağa aldırmadılar Kısıtlamaya rağmen akın ettiler...

Türkiye, yeni yıla koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında girdi. Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaya rağmen Konya'da vatandaşlar, parklar ile ve yürüyüş yollarına akın etti. Ayrıca şehrin işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri için megafonla uyardı.

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