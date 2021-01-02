Yasağa aldırmadılar! Kısıtlamaya rağmen akın ettiler...

Ülke genelinde 31 Aralık 2020 akşamı sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda vatandaş Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı.

Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla denize girerken, bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, vatandaşların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

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Konya'da yeni yılın ikinci gününde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar parklara akın etti. Caddelerde de araç yoğunluğu yaşandı.

Türkiye, yeni yıla koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında girdi. Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaya rağmen Konya'da vatandaşlar, parklar ile ve yürüyüş yollarına akın etti. Ayrıca şehrin işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri için megafonla uyardı.