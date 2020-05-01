Yasağa aldırmadan denize girdiler

İçmeler mevkisinde bulunan lüks bir sitede yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan denize girip güneşlendi. Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran site sakinleri, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce evlerine döndü. Sahile güneşlenmek için gelen bir kadın ise polis ekiplerine yakalandı. Hakkında tutanak tutulan kadın, denize girmemesi konusunda uyarılarak, evine gönderildi.