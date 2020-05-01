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Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Yasağa aldırmadan denize girdiler

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Yasağa aldırmadan denize girdiler
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan evlerinin önünde bulunan denize giren vatandaşlar, polis ekiplerini görünce kaçtı. Sahile güneşlenmek için gelen bir kadın ise, polis ekipleri tarafından uyarılarak, evine gönderildi.

İçmeler mevkisinde bulunan lüks bir sitede yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan denize girip güneşlendi. Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran site sakinleri, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce evlerine döndü. Sahile güneşlenmek için gelen bir kadın ise polis ekiplerine yakalandı. Hakkında tutanak tutulan kadın, denize girmemesi konusunda uyarılarak, evine gönderildi.

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