Yasadışı bahsin yeni maskesi: Operasyonda 20 şüpheli tutuklandı

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Yasadışı bahis organizasyonlarına yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlar, suç örgütlerinin yeni yöntemlerini ve çalışma alanlarını deşifre etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, İzmir merkezli 4 ilde, 20 şüphelinin tutuklandığı operasyonla suç örgütlerinin ‘öğrenci evi’ görünümlü yeni yöntemini açığa çıkardı.

İzmir merkezli operasyonlarda ‘ilk kez’ tespit edilen öğrenci evi modelinin, daha önce villa ve güvenlikli sitelerde kiraladıkları dairelerde deşifre olan örgüt üyelerinin finans merkezi olduğu belirlendi. Öğrencilerin yoğun bulunduğu İzmir’in Buca ilçesini tercih eden şüphelilerin 18-30 yaş aralığında olmaları ve kendilerini ev sahiplerine öğrenci olarak tanıtmaları kiralama sürecinde herhangi bir sorun yaşamamalarını sağladı.

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Ardından telefon, tablet, bilgisayar ve çok sayıda SIM kartı bu evlere taşıyıp dijital altyapıyı sağlayan şüpheliler, yurtdışı merkezli bahis sitelerinden ‘adminlik’ alarak evleri bahis organizasyonunu yönetmeye hazır hale getirdi.

VARDİYALI ÇALIŞIYORLAR

Örgüt üyelerinin, bahis çarkının güvenli bir şekilde işlemesi için Buca ilçesinde farklı mahallelerde kiraladıkları 9 evde kalacak kişileri ‘referansla’ seçtiği belirlendi. Evlerde kalan şüphelilerin

bir kısmının üniversite mezunu, bir kısmının işsiz olduğu, evlerde kalan kişilerin ise daha önce birbirlerini tanımadığı tespit edildi.

Şüphelilerin, öğrenci evi görünümlü adreslerde yaşadığı ve vardiyalı şekilde bahis sitelerini organize ettiği, bahis sitelerindeki oyuncular arasındaki para trafiğini ise mesajlaşma uygulaması Telegram’dan örgüt yöneticilerinin verdiği talimatlar doğrultusunda yönettikleri saptandı.

Bahis sitelerinin kapatılması halinde örgüt üyelerinin yeni URL adresi alarak 1 gün içerisinde oyuncuları yeni bahis sitesine VPN üzerinden yönlendirerek faaliyetlerine devam ettiği soruşturma dosyasında yer aldı.

2 MİLYAR TL’LİK PARA TRAFİĞİ

Gün sonunda örgütün başkalarından kiraladıkları IBAN numaralarına gönderilen paraları, izini kaybettirmek için birçok hesaba aktardığı, örgütün, banka hesaplarının yanı sıra farklı kişilerden farklı ülkelere ait GSM hatlarını da kullanarak dijital izlerini gizlemeye çalıştığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin yönettikleri hesapları inceleyen siber polis ekipleri, yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 2 milyar liralık para trafiğini belirleyerek, yasadışı bahisle bağlantısı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yürütülen operasyonda 34 şüpheli yakalanmış, örgüt elebaşı H.P.’nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmış, şüphelilerden 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1’i de ifadesinin ardından salıverilmişti.

- AA

BAHİSÇİ 0850’LER ÇÖKERTİLDİ

YASADIŞI bahis suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına mesaj atıp yasadışı bahis reklamı yapan bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

0850’li hatlar üzerinden binlerce vatandaşa kısa mesajlar atan şebekenin, ele geçirdikleri toplu gönderim panellerini kullanarak vatandaşların cep telefonlarına teşvik edici yasadışı bahis reklamları gönderdikleri tespit edildi.

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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.