Yasadışı bahse teşvikten gözaltı

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Savcılığın gözaltı kararında, Kerimcan Durmaz’ın tanınırlıkları itibariyle toplumda etki alanı bulunduğu belirtilerek, “herkesin erişebileceği şekilde sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasadışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir” denildi.

Oyuncu Atakan Yılmaz da, yasadışı bahis reklamı yaparak teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.