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Yasadışı bahse teşvikten gözaltı

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#Kerimcan Durmaz#Gözaltı#YASADIŞI Bahis
Yasadışı bahse teşvikten gözaltı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 07:00

YASADIŞI bahis reklamları yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.

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Savcılığın gözaltı kararında, Kerimcan Durmaz’ın tanınırlıkları itibariyle toplumda etki alanı bulunduğu belirtilerek, “herkesin erişebileceği şekilde sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasadışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir” denildi.

Oyuncu Atakan Yılmaz da, yasadışı bahis reklamı yaparak teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 

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#Kerimcan Durmaz#Gözaltı#YASADIŞI Bahis

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