Yasadışı bahse karşı eylem planı

Haberin Devamı

1 Kasım 2025’te yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasadışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında 2026 yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar ile yasadışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar ile mücadelede gelinen son aşama ele alındı. Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler ve elde edilen somut sonuçlar değerlendirildi.

Toplandan sonra yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayacak şekilde yürütülen mücadele kapsamında, 2006–2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasadışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi. 2024 yılında 232 bin 899, 2025 yılında ise 84 bin 585 internet sitesinin erişimi engellendi. 2025 yılında toplam 42 milyon 144 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

MASAK’A İLAVE YETKİLER

Toplantıda ayrıca, bahis ve kumar suçlarına yönelik caydırıcılığın artırılması amacıyla adli ve idari cezaların güçlendirilmesine yönelik yürütülen teknik çalışmalar ele alındı. Finansal sistem üzerinden gerçekleştirilen yasadışı işlemlerin önlenmesi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na ilave yetkiler verilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Finansal kuruluşların bu tür işlemleri engellememesi halinde uygulanacak idari yaptırımların artırılması ve çeşitlendirilmesi konusu görüşüldü.

Ayrıca, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bahis ve kumar ile mücadele kapsamında ilave yetkiler verilmesi konuları da toplantıda ele alındı. Bu kapsamda gerekli yasal düzenleme ile ilgili hazırlıkların sürdürüleceği belirtildi.



