Yasadışı bahse ağır darbe: İşlem hacmi 8.6 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK koordinesinde yapılan çalışmada; 20 ayrı yasadışı bahis sitesinde minimum 263 bin ayrı oyuncunun olduğu ve 2 bin 800 IBAN kullanıldığı ve işlem hacminin 8 milyar 600 milyon TL’ye ulaştığı tespit edildi.

60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, Kayseri merkezli 19 ilde aralarında banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıran kişilerin de olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kayseri merkezli İstanbul, Yozgat, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya, Trabzon ve Adana olmak üzere 19 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda toplam 119 kişi yakalandı. Şüphelilerden 60’ı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 59’u adli kontrolle serbest bırakıldı.