Yasa dışı bahse ağır darbe

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin, elektronik para ve ödeme kuruluşlarından gelen yüksek tutardaki paraları, farklı şahıslara ait banka hesaplarına aktardıkları, sonrasında paraların büyük kısmını veya tamamını kripto varlık hizmet sağlayıcılara aktardıkları iddia edildi. Para transferi gerçekleştiren şüphelilerin, banka kayıt verilerine göre işlem açıklamalarında ‘bahis, bet, slot, merit, kumar, casino, yatırım, jojo’ ifadelerinin bulunduğu tespit edildi.

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İŞLEM HACMİ 76 MİLYAR TL

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Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarına göre, banka hesaplarında 100 bin 25 işlem ile toplamda 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira işlem hacmi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, banka hesaplarına gelen bu paraların toplam 1 milyar 60 milyon 683 bin 990 lirasının 86 işlemde kripto varlık hizmet sağlayıcılara aktarıldığı belirlendi. Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük kısmını USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara aktarıldığı böylece paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Söz konusu paraların yasadışı bahis suçu kapsamında elde edilen gelir olduğu iddia edildi.