Yasadışı bahiste dev operasyon! Malta merkezli kirli paraya 3’üncü dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Paymix’ soruşturması kapsamında, yasadışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edildi. MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB’nin (Paymix) yasadışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı ortaya çıktı. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı belirlendi. Yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.

İLK 2 DALGADA 21 TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 6 Mart 2026’da, İstanbul merkezli 9 ilde 22 şüpheliye yönelik eşzamanlı Paymix-1 operasyonu düzenlenmişti. Şüphelilere ait 11 lüks araç, 8 konut, 67 tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 taşınmaza, çok sayıda banka ve kripto varlık hesabına el koyulmuştu. 13 Mart 2026’da da Bursa merkezli eşzamanlı Paymix-2 operasyonu gerçekleştirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 taşınmaz, 5 araç ve şüphelilere ait banka hesaplarına el koyuldu. Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonları kapsamında toplam 21 kişi tutuklandı.

49 SİTEYE ALTYAPI SAĞLANMIŞ

Yürütülen incelemelerde bazı sunucular üzerinde toplam 49 ayrı yasadışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı belirlendi. Sunucularda gerçekleştirilen teknik analizler neticesinde, yaklaşık 13 milyon 800 bin yasadışı bahis kullanıcı/oyuncu kaydı, tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleşen 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı, telefon numarası bilgisi içeren 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydı belirlendi. Ayrıca, yasadışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen 52 bin 800 banka hesabı da tespit edildi. Yasadışı bahis gelirlerinin kuyumcular ve döviz büroları üzerinden nakde çevrildiği anlaşıldı.

38 ŞÜPHELİYE OPERASYON

3’üncü dalga ise dün geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Paymix-3 operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, 1’i cezaevinde bulunan, 15’i yurtdışında faaliyet göstererek suç örgütü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen toplam 38 şüpheliye eşzamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 işyeri, 535 banka ve kripto para hesabına el koyuldu. Yurtdışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasam Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı. Operasyon kapsamında yasadışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılırken, çok sayıda bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.

BAKAN GÜRLEK: SİBER DÜNYADA TARİHİ DARBE

ADALET Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz. ‘Paymix-3’ operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma, adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla; 49 yasadışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştır. Hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz.” Gürlek ayrıca, “İzmir merkezli 8 ilimizde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonla yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz” paylaşımını da yaptı.

BAKAN ÇİFTÇİ: ÇETELERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İzmir merkezli 8 ildeki operasyona ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız arasındaki güçlü koordinasyon, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemizin huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir. Bu kararlı duruş, suç ve suçluyla mücadelede sahip olduğumuz güçlü ortak iradenin en açık göstergesidir. Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir. Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum.”

İKİ BAKANLIK PROJE BAŞLATTI: DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ

ADALET Bakanı Akın Gürlek dün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. İki Bakan, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştü. Gürlek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.” İçişleri Bakanı Çiftçi de görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek ‘Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’ projemizi ele aldık. Toplantımıza katkı sunan Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza ve ilgili birim amirlerimize teşekkür ediyorum.” -ANKARA