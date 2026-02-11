×
Yasadışı bahisle savaşıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Osman Aşkın Bak#TFF#Yasadışı Bahis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 07:00

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen şubat ayı hakem semineri ve FIFA Kokart Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasadışı bahisle mücadele ettiklerini belirterek, temiz futbolun herkesin önceliği olduğunu söyledi.

Hakemlerin hata yapabileceğini ama hatanın kasıtlı olarak yapılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Bak, “Milyonlar bundan etkileniyor. Bu işin yürümesindeki en önemli etkenlerden birisi sizsiniz. Biz size güveniyoruz. Hükümet olarak yasadışı bahisle mücadele en önemli konularımızdan birisi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu işin üzerine gidiyoruz. Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım. Sizlere FIFA kokartıyla başarılar diliyorum. Türk milleti size güveniyor, adaletinize güveniyorum” dedi.

Futbolun dünyayı harekete geçiren etkiye sahip olduğunu dile getiren Bakan Bak, “Bu büyük spor dalında en önemli şey adalet. Sporun en büyük gerçeği adalet. Yapılan işin doğru olduğunu, adaletin yerini bulduğunu görünce, seyirci de yönetici de futbolcu da saygı duyuyor. Eğer yaptığınız işte vicdanen adaleti yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız sorun yok” dedi.

