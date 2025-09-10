Yasadışı bahisçilerin ‘finans evleri’

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis ile mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor. Savcılığın talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün araştırmaları neticesinde, Esenyurt başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının olduğu ve şüpheli şahısların örgütlü biçimde 3’üncü kişiler adına banka hesapları açtırdıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEM HACMİ 5 MİLYAR TL

Bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak için bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulduğu ve bu panel sistemlerinin de lüks rezidanslarda faaliyet gösteren ‘yasadışı finans evleri’nde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen adres çalışmalarında yasadışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 ‘yasadışı finans evi’ belirlendi. Şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıkları, yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 5 milyar TL işlem hacminin olduğu öne sürüldü. Operasyon kapsamında toplam 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.