Yasadışı bahis ve sanal kumara karşı 81 ilde dev seferberlik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasından beş gün sonra 16 Şubat’ta Ceza İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 il Cumhuriyet Başsavcılıklarına resmi yazı gönderdi. Bakan adına gönderilen yazıda, 31 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” anımsatıldı. Plan kapsamında, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda etkinliğin artırılmasının, uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü ile kolluk ile adli merciler arasında koordinasyonun güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

6 AYDA BİR TOPLANTI

Yazıda, ağır ceza mahkemesi bulunan merkezlerde, yasa dışı bahis suçlarına bakan bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet, Jandarma ve gerekli görülen diğer birimlerin iştirakiyle, en geç 6 ayda bir “Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçları Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. İlk toplantının ise en geç bir ay içinde yapılması istendi.

RAPOR ZORUNLULUĞU

Toplantılarda özellikle; dijital materyallerin incelenmesi, delil toplama süreçleri, malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları, istinaf ve temyiz kararları, kurumlar arası bilgi paylaşımı gibi kritik başlıkların ele alınması istendi. Yazıda ayrıca gerçekleştirilecek toplantıların sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanacak sorun ve çözüm önerilerini içeren bilgi notlarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi de zorunlu tutuldu. Bu düzenleme ile Türkiye genelinde yürütülen soruşturmaların merkezi olarak izlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

SUÇ GELİRLERİNİN KAYNAĞINA İNME

Adalet Bakanlığı kaynakları; yurtdışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar, panel sistemleri ve kara para ağı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis çarkına karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldığına dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı’nın Genelgesi çerçevesinde Bakan Gürlek’in talimatıyla başlatılan bu koordinasyon hamlesi, yalnızca site kapatmaya değil, suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ankara kulislerinde ise bu adım, yasa dışı bahse karşı “Türkiye genelinde eş zamanlı ve kurumsal seferberlik” olarak yorumlandı.