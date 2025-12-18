×
Yasadışı bahis ve kumarla mücadele için 71 maddelik eylem planı

#Yasadışı Bahis#Kumar#Cevdet Yılmaz
Aralık 18, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasadışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında yaklaşık bir yıldır kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu çerçevede 71 eylemden oluşan bir plan hazırlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde Genel Kurul’a hitap etti. Burada yaptığı konuşmada yasadışı bahis ve kumarla mücadele konularına değinen Yılmaz, özetle şunları söyledi: “Birçok arkadaşımızın da dile getirdiği gibi bağımlılıkla mücadele kapsamında yasadışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele konusunda yaklaşık bir yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu bir komisyonla çalışmalar yürüttük. Son derece kapsamlı bir eylem planı hazırladık. Ancak bunu kamuoyuna açık bir şekilde sunmadık. Bunun yerine, sorumlu kurumlara kendi görev alanlarına giren eylemleri gönderdik ve bunların hayata geçirilmesini talep ettik.

7 ANA BAŞLIKTA 37 HEDEF BELİRLENDİ

Eylem planımız, yedi ana öncelik başlığı altında 37 hedef ve bu hedefler kapsamında 71 eylemden oluşuyor. Bu yedi alanın başında elektronik haberleşme ve sanal ortamda tespit ve müdahale geliyor. Burada etkili bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki, bir siteyi kapatıyorsunuz, kısa süre içinde başka bir site açılıyor. Buna rağmen gece gündüz, yapay zekâdan da faydalanarak mücadelemizi sürdürüyoruz.”

