Yasadışı bahis ve kumarın üç kaybedeni... Ekonomi, toplum ve insan

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Yasadışı bahis ve kumar nedeniyle her yıl milyarlarca dolar para yurtdışına çıkıyor. Bu rakamlar Türkiye’nin cari açığının neredeyse yüzde 25-30’unu oluşturuyor. Gürcistan, Kıbrıs, Malta, İngiltere ve denizaşırı ülkelere her gün milyonlar aktarılıyor. İşin parasal kısmı kadar sosyolojik ve psikolojik kısmı da son derece önemli. Bu çeteler son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden gençleri ve çocukları hedef almaya başladı. Birikimlerini tamamen yasadışı bahis ve kumara kaptırıp psikolojisi bozulan, aileleri dağılan hatta kendi yaşamına son veren insanlar da cabası. ‘Bahis Çukuru’ isimli kitabıyla tüm bu yaşananlara ışık tutmaya çalışan gazeteci / yazar Ayhan Şensoy ile bahis çetelerinin nasıl çalıştığını ve hangi yöntemleri kullandıklarını konuştuk...





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‘ÇETELERİN SOKAKLARDA BANKAMATİKÇİLERİ VAR’

* Yasadışı bahisçiler nasıl çalışıyor ve hangi yöntemleri kullanıyorlar?

Geçtiğimiz günlerde Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin çalındığından bahsetti. Bu veriler yasadışı bahis çetelerine birileri tarafından satılmış. Çeteler vatandaşlarımıza her gün onlarca mesaj gönderiyorlar. Başlangıçta bonus vererek insanları yasadışı bahis ve kumar bataklığına çekiyorlar. Türkiye’de 8-10 milyon insan yasadışı bahis ve kumar oynuyor. Yine sosyal medyada oldukça etkililer. Yaptıkları reklamlarla gençleri bahis çukuruna çekiyorlar. Çetelerin sokaklarda bankamatikçi olarak çalıştırdıkları kişiler var. Onbinlerce kişinin hesaplarını kiralamışlar. Milyarlarca dolara hükmediyorlar.

* Pek çok maç yayını sırasında yasadışı reklam yayına şahit olduk. Meritking.news olayını da göz önüne alırsak tüm bunları nasıl bir boyutta değerlendirmeliyiz?

Yasadışı bahis ve kumar mafyanın kolay gelir kapısına döndü. Uyuşturucudan daha kolay para kazandırıyor. Günlük 10 milyonlar kazanıyorlar. Yasadışı kazanılan parayı aklamak için farklı iş kollarında girişimcilik adı altında şirket açıyorlar. Meritking.news olayı da buna benziyor. Yakın zamanda fenomenlerin sabun ve krem satarak milyarlarca lira servet elde ettiğinin gördük. Aklımızla dalga geçiyorlar. Bir şirket kursanız 2-3 yılda gelir elde etmeniz mevcut şartlarda çok zor. Ancak 5 yılda jetler alabilecek fenomenler var. Ya da daha 2 aylık bir internet sitesi büyük bir kulübümüze 2 yıl için 15 milyon Euro sponsor bedeli ödeyebiliyor. Bunlar hayatın olağan akışıyla hiç örtüşmüyor.

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‘TOPLUMUN YAPISINI YIPRATIYOR’

* Yasadışı bahisle ilgili bize aktarabileceğin çarpıcı detaylar neler ?

Yasadışı bahis ve kumar yüzünden birçok aile dağılmış durumda. Eşler boşanıyor, gençlerin hayatı kararıyor, suça bulaşıyorlar. İntihar oranlarını da arttırıyor. Kitap çıktıktan sonra bana ulaşan 20’ye yakın genci Kızılay’ın bağımlılıkla mücadele merkezine yönlendirdim. Ülkede İçişleri Bakanlığı dışındaki kurumların bu konuda yeterli çalışmayı yapmadığını düşünüyorum. Gençler erken yaşlarda yasadışı bahis ve kumardan para kazanamayacaklarını öğrenmeli. Liselerde bağımlılıkla alakalı dersler olmalı. Yaşanmış hikâyeler üzerinden biten hayatlar okutulmalı. Yasadışı bahis ve kumar ülkeyi sadece maddi zarara uğratmıyor, sosyolojik açıdan yıpratıyor, psikolojisini bozuyor.

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VERGİ KAYBIMIZ 300 MİLYAR TL

* Türkiye’de şu anda yasadışı bahis ne düzeyde? Rakamlar ne söylüyor?

Türkiye’de 8-10 milyon insan yasadışı bahis ve kumar oynuyor. Birleşmiş Milletler Suç Örgütü Ofisi 2023 yılında 1.7 trilyon dolarlık yasadışı bahis ve kumar oynandığını açıkladı. Bu paranın büyük bölümü Türkiye’den çıkıyor. Vergi kaybımız yıllık yaklaşık 300 milyar TL.

* Yurtdışında durum ne? Oralarda bahise bakış nasıl?

Yabancı ülkelerde dünyaca ünlü bahis siteleri lisans alıyor. Doğal olarak bir tekelden söz etmek mümkün değil. Birçok bahis sitesi denetime tabi tutularak faaliyet gösterebiliyor. Bu durum o ülkelerin kulüplerine de büyük gelir sağlıyor. Örnek vermek gerekirse geçen yıl İngiltere Premier Lig takımları sadece bahisten 1.5 milyar Euro kazandı.